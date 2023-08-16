Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти росії

Федеральна рада Швейцарії ухвалила нові санкції проти росії.

Про це повідомили у пресслужбі швейцарського уряду.

Федеральна рада заборонила 87 російським компаніям експортувати товари подвійного призначення. Серед них є компанії з третіх країн, які доставляли такі товари в росію.

Крім того, Швейцарія заборонила експорт до рф електронних компонентів і прекурсорів для хімічної зброї, а також заборонила передавати росії права інтелектуальної власності або комерційну таємницю щодо різних товарів. Це зробили для того, щоб товари, які не можна доставити в росію, не виробляли там.

Через росію заборонили перевозити транзитом авіаційне паливо та паливні добавки.

Швейцарія продовжила чинну заборону на продаж росіянам цінних паперів, незалежно від валюти, в якій вони номіновані.