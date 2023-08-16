Ілон Маск каже, що Марк Цукерберг відмовився від бою з ним у Колізеї

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Марк Цукерберг відмовився від поєдинку з ним у римському Колізеї.
Про це він написав у X (Twitter).
«Італія любʼязно запропонувала Колізей. Цук відмовився», — прокоментував Маск, додавши, що Марк зараз «подорожує».
Водночас він зазначив, що пожартував про бій із власником Meta.
- Днями Марк Цукерберг написав у своєму акаунті Threads, що його супротивник несерйозно налаштований щодо поєдинку.
- Суперечка мільярдерів почалася після того, як Марк Цукерберг повідомив про розробку майбутнього конкурента Twitter від Meta. Маск насміхався з Цукерберга у Twitter, «Zuck my 👅», — писав він. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і пожартував у ньому з Ілона Маска.
- У червні американські мільярдери Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував скриншот твіту Маска з підписом «надішліть мені місцеперебування».
- 11 серпня Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з Марком Цукербергом. За словами Маска, у кадрі буде «античний Рим».