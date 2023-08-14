Марк Цукерберг каже, що Ілон Маск несерйозно налаштований на поєдинку. Той відреагував

Власник компанії Meta Марк Цукерберг написав у своєму акаунті Threads, що його супротивник, американський мільярдер і власник Х (Twitter) Ілон Маск, несерйозно налаштований щодо поєдинку.

«Ілон не підтверджує дату, потім каже, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому дворі», — написав Цукерберг.

Він додав, що «настав час рухатися далі».

Натомість Ілон Маск опублікував коротку реакцію в Х (Twitter) зі словами: «Цукерберг — це курка».