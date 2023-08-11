Ілон Маск домовився з Італією про місце для поєдинку з Марком Цукербергом

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що домовився з італійською владою про місце проведення бою з Марком Цукербергом. Про це Маск повідомив у своїй соцмережі X (Twitter).

У кадрі буде «античний Рим», наголосив Ілон Маск, але не уточнив, де це буде. Усі виручені кошти підуть ветеранам.

Поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі в соцмережі X. Цукерберг же пропонував Маску битися в клітці і запропонував дату — 26 серпня.