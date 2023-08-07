Цукерберг запропонував Маску битися в клітці 26 серпня

Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий битися з Ілоном Маском «вже сьогодні», а потім запропонував дату їхнього поєдинку в клітці — 26 серпня. Маск її поки не підтвердив.
Про це пише The Verge.
«Подиху мені не перехоплює», — сказав Цукерберг у дописі на Threads, коментуючи повідомлення Маска в Twitter.
На допис Маска про те, що бій транслюватимуть у прямому ефірі на X, а кошти підуть на благодійність для ветеранів, Цукерберг відповів, що їм слід «використовувати більш надійну платформу, яка може фактично збирати гроші на благодійність».
(Facebook і Instagram мають вбудовану функцію збору коштів, тоді як в X/Twitter її немає.)
Увечері 6 серпня Маск опублікував допис про те, що йому, можливо, знадобиться операція та МРТ шиї та верхньої частини спини — це може змінити імовірну дату бою.
Наприкінці липня Цукерберг сказав співробітникам Meta, що не впевнений, чи відбудеться бій. Невдовзі Маск знову почав публікувати повідомлення про поєдинок, зокрема, оприлюднив відео, на якому він піднімає важкі предмети в офісі X.
«Якщо бій буде короткий, я, ймовірно, виграю», — написав він. «Якщо довгий, він [Цукерберг] може перемогти завдяки витривалості».
- У червні американські мільярдери Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки в клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував скриншот твіту Маска з підписом «надішліть мені місцеперебування».
- 6 серпня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що поєдинок між ним і генеральним директором Meta Марком Цукербергом транслюватимуть у прямому ефірі в соцмережі X, раніше відомій як Twitter.
- Суперечка мільярдерів почалася після того, як Марк Цукерберг повідомив про розробку майбутнього конкурента Twitter від Meta. Маск насміхався з Цукерберга у Twitter, «Zuck my 👅», — писав він. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і пожартував у ньому з Ілона Маска.