Росія атакувала портову та зернову інфраструктуру Одещини. Є влучання

Російські окупанти вночі 16 серпня двічі атакували Одеську область ударними дронами Shahed, які цілили в портову та зернову інфраструктуру.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дрони влучили в один із портів на річці Дунай, через що постраждали складські приміщення та зерносховища. Там зайнялися пожежі, які ліквідували працівники ДСНС.

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У небі над Одещиною Повітряні сили й Сили ППО знищили 11 російських безпілотників. Ще два дрони ліквідували над Миколаївщиною.