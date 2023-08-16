Повітряні сили: ППО збила 13 дронів Shahed над півднем України

Уночі 16 серпня російські окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними дронами Shahed. Сили Протиповітряної оборони збили 13 із них.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Українські бійці збивали їх і над Одещиною, і над Миколаївщиною.

Однак у Повітряних силах уточнюють, що збили не всі дрони.