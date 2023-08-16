Генштаб: Сили оборони відбили всі атаки за добу, а окупанти втратили понад десяток танків

За добу відбулося 30 боєвих зіткнень між Силами оборони й російським військом, яке втратило 650 окупантів, 11 танків і 24 артилерійські системи.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни безуспішно вели наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів і східніше Петропавлівки Харківської області. Так само безуспішно ворог наступав на півдні від Авдіївки Донецької області.

Українські військові стримують наступ російських військ у районі міст Марʼїнка та Красногорівка Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти спробували відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, але успіху не мали.

Авіація України протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс і ще один важливий обʼєкт противника.