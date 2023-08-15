Росія показала відео, як примусово перевіряла вантажне судно в Чорному морі

Міністерство оборони росії показало відео примусової зупинки турецького судна Sukru Okan, яке йшло в Ізмаїл.
На кадрах видно, як на суховантаж висаджуються озброєні російські військові та, погрожуючи зброєю, перевіряють документи. Відомство стверджує, що суховантаж оглядали на наявність військового вантажу.
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що зараз немає підтвердженої інформації про те, що росія відкривала вогонь. За його словами, росія намагається зробити «економічну блокаду» для України з моря, адже експортно-імпортний морський канал для України є основним.
- Зранку 13 серпня в південно-західній частині Чорного моря росіяни зупинили цивільне вантажне судно Sukru Okan під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїлу. Російський корабель «Василій Биков» нібито вимагав Sukru Okan зупинитися «для огляду щодо перевезення заборонених вантажів», а капітан судна не зреагував. Окупанти заявляли, що відкрили вогонь зі стрілецької зброї nf відправили на корабель російських військових на гелікоптері. У Міноборони рф заявляли, що після «огляду» судно продовжило рухатися в порт Ізмаїлу.