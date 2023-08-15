Tesla запускає у США дешевші версії Model S і X. У них зменшений запас ходу

Компанія Tesla представила дві нові версії свого седана Model S і позашляховика Model X у США — із меншими запасом ходу і ціною, ніж в оригінальних моделях.
Про це пише Reuters.
Нові моделі S і X коштують $78 490 і $88 490 — це майже на 10% нижча ціна, ніж у попередніх найдешевших моделей.
Найнижча ціна на авто з «перлинно-білим» екстерʼєром і повністю чорним салоном. Якщо хочете інший колір — потрібно доплатити.
Нова Model S має запас ходу до 515 км — менше, ніж у базової версії, яка здатна їхати без підзарядки до 650 км.
Новий позашляховик Model X отримав запас ходу до 432 км. Попередня базова модель пропонувала до 560 км.
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