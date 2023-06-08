Reuters: У Європі може зʼявитися перший завод Tesla. Компанія інвестує в це $4,8 мільярда

Виробник електромобілів Tesla планує інвестувати в автомобільну сферу Іспанії $4,8 мільярда. Йдеться про створення нового заводу, який буде першим у Європі.

Про це пише Reuters із посиланням на місцевих урядовців та джерела італійського видання Cinco Dias.

Зараз Tesla нібито веде переговори з урядом провінції Валенсія про будівництво автомобільного заводу. Детальної інформації джерела не надають через конфіденційність.

Іспанія вважається другим за величиною виробником автомобілів у Європі. Вона використовує фонди Європейського Союзу для відновлення після пандемії коронавірусу, щоб залучити автовиробників інвестувати у виробництво, зокрема, електромобілів, оскільки ЄС планує поступово відмовлятися від бензинових і дизельних автомобілів.