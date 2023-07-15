Tesla почала виробництво пікапа Cybertruck. Компанія відхилилася від графіка на два роки

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla запустила серійне виробництво Cybertruck. Перший уже зійшов з конвеєра.
Tesla поділилася новиною у Twitter з фотографією працівників у захисних жилетах і шоломах, які закривають більшу частину автомобіля.
«Буде важко зробити вартість доступною, тому що це новий автомобіль, новий метод виробництва», — заявив Ілон Маск.
Чотири роки тому Tesla прогнозувала, що початкова ціна буде нижчою за $40 тисяч, проте відтоді ціни на нові автомобілі зросли.
- 22 листопада 2019 року Маск у Лос-Анджелесі презентував новий електропікап Cybertruck. Він здатний проїжджати на одному заряді до 805 км і розганятися до 96,6 км/год за 2,9 секунди.
- Cybertruck від компанії Tesla унікальний, адже виготовлений з тієї ж сталі, що і космічний корабель SpaceX Starship. Його розміри становлять 5,8 на 1,8 метра.
- Компанія тричі переносила терміни виробництва: з кінця 2021 року на кінець 2022, потім до початку 2023, а востаннє — до середини 2023 року.