Tesla почала виробництво пікапа Cybertruck. Компанія відхилилася від графіка на два роки

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla запустила серійне виробництво Cybertruck. Перший уже зійшов з конвеєра.

Tesla поділилася новиною у Twitter з фотографією працівників у захисних жилетах і шоломах, які закривають більшу частину автомобіля.

«Буде важко зробити вартість доступною, тому що це новий автомобіль, новий метод виробництва», — заявив Ілон Маск.

Чотири роки тому Tesla прогнозувала, що початкова ціна буде нижчою за $40 тисяч, проте відтоді ціни на нові автомобілі зросли.