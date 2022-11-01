Reuters: Tesla планує запуск масового виробництва Cybertruck у 2023 році

Компанія Ілона Маска Tesla планує розпочати масове виробництво автомобіля Cybertruck наприкінці 2023 року.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.
Минулого місяця у компанії заявили, що працюють над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до випуску нової моделі, а «раннє виробництво» має розпочатися в середині 2023 року.
«Ми на останньому етапі [виробництва] Cybertruck», — сказав Маск на конференції під час розмови з фінансовими аналітиками.
Остаточну вартість Cybertruck ще не оголошували. У 2019 році Tesla прогнозувала, що початкова ціна буде нижче $40 тисяч, але з того часу ціни на нові автомобілі зросли, і Tesla підвищила вартість для всього модельного ряду.
- 22 листопада 2019 року Маск у Лос-Анджелесі презентував новий електропікап Cybertruck. Він здатний проїжджати на одному заряді до 805 км і розганятися до 96,6 км/год за 2,9 секунди.
- Cybertruck від компанії Tesla унікальний тому, що виготовлений з тієї ж сталі, що і космічний корабель SpaceX Starship. Його розміри становлять 5,8 м на 1,8 м.
- З тих пір компанія тричі переносила терміни виробництва: з кінця 2021 року до кінця 2022 року, потім до початку 2023 року, і востаннє — до середини 2023 року.