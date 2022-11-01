Reuters: Tesla планує запуск масового виробництва Cybertruck у 2023 році

Компанія Ілона Маска Tesla планує розпочати масове виробництво автомобіля Cybertruck наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Минулого місяця у компанії заявили, що працюють над підготовкою свого заводу в Остіні, штат Техас, до випуску нової моделі, а «раннє виробництво» має розпочатися в середині 2023 року.

«Ми на останньому етапі [виробництва] Cybertruck», — сказав Маск на конференції під час розмови з фінансовими аналітиками.

Остаточну вартість Cybertruck ще не оголошували. У 2019 році Tesla прогнозувала, що початкова ціна буде нижче $40 тисяч, але з того часу ціни на нові автомобілі зросли, і Tesla підвищила вартість для всього модельного ряду.