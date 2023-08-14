Держдеп США: Дії росії в Україні можна розглядати як докази для звинувачення в геноциді, але і як злочини проти людяності

Безпричинне насильство, риторика деукраїнізації, русифікація дітей, яких депортували з України до росії та Білорусі ― це типи доказів і типи поведінки, які можна розглядати для звинувачення в геноциді.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.

«Геноцид важко довести, тому що потрібно мати докази того, що злочинці діють з наміром знищити захищену групу, повністю або частково. Але всі елементи, про які ви згадали, — безпричинне насильство, риторика деукраїнізації, русифікація дітей, яких депортували з України до росії та Білорусі, ― це типи доказів і типи поведінки, які можна розглядати для звинувачення в геноциді. І я впевнена, що прокурори в Україні та інших країнах ретельно вивчають ці докази й визначають, можуть вони порушити справу про геноцид чи ні», — зазначила Скаав.

Водночас поведінку, яка лежить в основі, наприклад, нападів на цивільне населення, сексуального насильства, переміщення дітей, також можна кваліфікувати як воєнні злочини та злочини проти людяності, що в кінцевому підсумку легше довести, пояснила представниця Держдепу. За її словами, ще не відомо, чи прокурори вирішать висунути звинувачення в геноциді.