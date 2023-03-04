Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, чому дії росії — це геноцид на території України й проти української нації

26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та про покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну. До цього позову України вже офіційно долучилися Латвія, Литва, Нова Зеландія, Велика Британія, Німеччина, США, Швеція, Румунія, Франція, Італія, Польща, Данія, Ірландія, Фінляндія, Естонія, Іспанія, Австралія, Португалія, Австрія, Люксембург і Греція.