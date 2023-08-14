Молдова приєдналася до європейських санкцій проти Ірану

Молдова приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за підтримку росії у війні.

Про це пише Newsmaker.

Європейські санкції, запроваджені 20 липня, передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві безпілотників.

Також ввели нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, що є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.