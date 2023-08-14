Молдова приєдналася до європейських санкцій проти Ірану

Молдова приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану за підтримку росії у війні.
Про це пише Newsmaker.
Європейські санкції, запроваджені 20 липня, передбачають заборону експорту з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві безпілотників.
Також ввели нові обмеження на подорожі та заморожування активів осіб, що є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.
- 20 липня Рада ЄС продовжила санкції проти росії за війну в Україні до 31 січня 2024 року.
- Того ж дня нові санкції проти росії запровадили Велика Британія, США та Канада.