CША оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів

CША виділили новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів.

Про це повідомили в Держдепі.

Там будуть боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.

А саме:

боєприпаси для систем Patriot та HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм;

танкові снаряди калібру 120 мм;

протитанкові ракетні системи Javelin та TOW;

37 тактичних тягачів;

58 водовозів;

понад 12 мільйонів набоїв та гранат;

обладнання для розмінування, снаряди для розчищення перешкод та запчастини для техніки.

Reuters писало, що зазначена сума — це частина більшої суми ($6,2 мільярда), яку вивільнили після бухгалтерської помилки при підрахунку вартості наданої раніше допомоги. Агентство писало, що в цьому пакеті є боєприпаси до Patriot, РСЗВ HIMARS і ПТРК Javelin.

Раніше через бухгалтерську помилку Міністерство оборони США переоцінило надане від початку повномасштабної війни Україні американське озброєння на $6,2 мільярда, а не на три, як вважалося раніше. Це відкрило можливість передачі додаткового озброєння.