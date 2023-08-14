CША оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів

CША виділили новий пакет військової допомоги для України на $200 мільйонів.
Про це повідомили в Держдепі.
Там будуть боєприпаси для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.
А саме:
- боєприпаси для систем Patriot та HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм;
- танкові снаряди калібру 120 мм;
- протитанкові ракетні системи Javelin та TOW;
- 37 тактичних тягачів;
- 58 водовозів;
- понад 12 мільйонів набоїв та гранат;
- обладнання для розмінування, снаряди для розчищення перешкод та запчастини для техніки.
Reuters писало, що зазначена сума — це частина більшої суми ($6,2 мільярда), яку вивільнили після бухгалтерської помилки при підрахунку вартості наданої раніше допомоги. Агентство писало, що в цьому пакеті є боєприпаси до Patriot, РСЗВ HIMARS і ПТРК Javelin.
Раніше через бухгалтерську помилку Міністерство оборони США переоцінило надане від початку повномасштабної війни Україні американське озброєння на $6,2 мільярда, а не на три, як вважалося раніше. Це відкрило можливість передачі додаткового озброєння.