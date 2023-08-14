У Польщі проведуть референдум. Поляків запитають про Білорусь, мігрантів і пенсію

У Польщі 15 жовтня одночасно з виборами до парламенту пройде референдум, де полякам поставлять чотири запитання.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що четверте запитання стосуватиметься стіни на кордоні з Білоруссю: «Чи підтримуєте ви ліквідацію барʼєра на кордоні Польщі з Білоруссю?» — на це поляки мають дати відповідь.

За словами Блащака, громадяни Польщі вирішать, чи буде «наш кордон і далі захищатися і чи буде він у безпеці», додаючи, що Польща «може стати наступною ціллю путіна».

Першим запитанням на референдумі буде: «Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств». Другим: «Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?». Третім: «Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, навʼязаного європейською бюрократією?»