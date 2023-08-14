МЗС України засудило провокацію росії у Чорному морі. Окупанти зупинили турецьке судно Sukru Okan, яке йшло в Ізмаїл

Міністерство закордонних справ України засудило провокації росії щодо турецького цивільного судна Sukru Okan, яке прямувало у порт Ізмаїлу. Напередодні рф затримала турецьке судно в територіальних водах Туреччини для нібито перевірки на наявність військового вантажу.

«Росія порушила Статут та Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів, щоб сприяти мирному проходженню суден у Чорному морі», — заявили в МЗС.