Міноборони України: Війська успішно виконали «деякі завдання» на лівобережжі Херсонщини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові успішно виконали бойові завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це вона сказала Military Media Center.

За її словами, підрозділи виконали «деякі завдання» на лівобережжі Херсонщини, але не уточнила деталей. Натомість додала, що «аби там закріпитися, потрібно витісняти ворога, зачищати територію».

Так Маляр відреагувала на поширення у медіа інформації, що Сили оборони України нібито прорвали російську оборону на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері і просунулися вглиб території. Про створення нового плацдарму на лівому березі Херсонщини писав і військовий оглядач німецького таблоїда Bild Юліан Ріпке.