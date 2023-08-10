Міноборони: Українські війська мають частковий успіх на півдні

Сили оборони України мають частковий успіх у напрямку Урожайного, південніше та південнно-східніше Старомайорського. Це Мелітопольський і Бердянський напрямки.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Українські військові стримують наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямках, а також зупиняють окупантів на Авдіївському і Марʼїнському напрямках.
Під Бахмутом на південному фланзі Сили оборони продовжують наступальні дії. Російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.
- За минулу добу українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 16 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, гелікоптер, чотири БпЛА, 16 автомобілів і чотири одиниці спецтехніки.