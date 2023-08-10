Міноборони: Українські війська мають частковий успіх на півдні

Сили оборони України мають частковий успіх у напрямку Урожайного, південніше та південнно-східніше Старомайорського. Це Мелітопольський і Бердянський напрямки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Українські військові стримують наступ росіян на Купʼянському та Лиманському напрямках, а також зупиняють окупантів на Авдіївському і Марʼїнському напрямках.

Під Бахмутом на південному фланзі Сили оборони продовжують наступальні дії. Російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої.