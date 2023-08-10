Сили оборони ліквідували ще 580 російських окупантів та 15 артсистем

За минулу добу українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, знищили 16 танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, гелікоптер, чотири БпЛА, 16 автомобілів та чотири одиниці спецтехніки.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Крім того, за добу, що минула, Сили оборони України вразили три пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, один зенітно-ракетний комплекс, один склад боєприпасів та один логістичний хаб.