Журналісти ідентифікували російських командирів, які причетні до обстрілів Одеси

Наприкінці липня російські окупанти обстріляли Одесу різними типами ракет, зокрема «Оніксами», через що загинула одна людина, 19 постраждали.

Журналісти «Телебачення Торонто» ідентифікували осіб, які були причетні до ракетної атаки.

Вони зʼясували, що ракети «Онікс» запускає береговий ракетний комплекс «Бастіон» з Козачої Бухти в Севастополі. Він є на озброєнні тільки в 15 окремої бригади берегової оборони, яку росія створила на півострові після окупації.

Командиром бригади три роки тому став Олексій Щербак родом із Далекого Сходу рф. До цього він організовував роботу усіх комплексів «Бастіон», якими зараз обстрілюють Одесу. Водночас він має родичів на Одещині.

Ще один причетний до воєнних злочинів — Олександр Мямлін, який відповідає за те, щоб берегові ракетні комплекси виводилися для пусків і були готові до бойової роботи якнайшвидше.

Тим часом начальник пускової установки й командир ударної батареї «Бастіону» Олексій Вавілов безпосередньо керує запуском ракет по Україні.