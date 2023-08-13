Bild: Концерн Rheinmetall передасть Україні сучасні розвідувальні дрони, що здатні перехоплювати і глушити звʼязок

Німецький оборонний концерн Rheinmetall до кінця 2023 року відправить в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники Luna NG.

Про це пише видання Bild із посиланням на власні джерела.

Безпілотник Luna від Rheinmetall може працювати не тільки як система розвідки, а й забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити звʼязок.

На сайті концерну зазначено, що дрон зроблений із пластику, армованого вуглецевим волокном, може літати понад 12 годин і передавати дані на понад 100 км.