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В Одесі відкрили шість перших пляжів

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

В Одесі відкрили для купання шість пляжів. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що рішення погоджено з командувачем угрупування військ «Одеса».

Перші відкриті зони:

  • пляж «Калетон»;
  • Інклюзивний пляж;
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану);
  • пляж «Ікра»;
  • пляж «Чайка»;
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Пляжі наразі дозволено відвідувати з 08:00 до 20:00. По мірі проходження перевірок їх список доповнюватиметься.

Кіпер нагадав, що на пляжах заборонено перебувати під час повітряних тривог, під час шторму від двох балів і при виявленні підозрілих предметів. Категорично заборонено вилазити на берегові споруди, виходити в море на будь-чому, а також виходити за межі зон купання.

  • На Одещині планують відкрити пляжний сезон 12—13 серпня. Військові адміністрації готують пляжі та подають акти про їхню готовність до Одеської ОВА ще з 10 серпня. Для кожного з пляжів є чіткі вимоги, такі як наявність рятувального човна, огорож від мін та обладнані укриття поблизу.