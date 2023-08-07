В Одеській області відкриють пляжний сезон

На Одещині 12—13 серпня планують відкрити пляжний сезон.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, підрив Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на зараз якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. Голова ОВА підписав розпорядження щодо підготовки доступу відпочивальників на пляжі.

Усі пляжі повинні мати:

захисні сітки, що перешкоджають потраплянню мін;

спостережно-рятувальні пости;

буї;

гучномовці;

обладнані укриття поблизу

До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають підготувати пляжі та подати акти про їхню готовність до Одеської ОВА. Кіпер зазначив, що ті, хто не встигнуть, можуть подати ці документи пізніше.