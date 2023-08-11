У Польщі заарештували пʼятьох кіберзлочинців

Польські правоохоронці заарештували пʼятьох адміністраторів хостингу, який використовували для кіберзлочинів у всьому світі.
Про це повідомляє пресслужба Європолу.
Слідство встановило, що сервіс LolekHosted.net сприяв викраденню інформації, запуску DDoS-атак, фіктивним інтернет-магазинам, розповсюдженню ботів і спаму.
Підозрювані рекламували конфіденційність як свою ключову послугу, використовуючи гасла на кшталт «Тут можна розмістити що завгодно!». Клієнти платили адміністраторам криптовалютоюх.
Усі сервери, які використовує LolekHosted.net, конфіскували, а роботу сервісу заблокували. Рослідування вели за підтримки Європолу та Федерального бюро розслідувань США (ФБР).
- Раніше Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році.