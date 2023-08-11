Reuters: Німеччина веде переговори з виробником про постачання Україні крилатих ракет Taurus

Уряд Німеччини веде переговори з виробником зброї MBDA про постачання Україні крилатих далекобійних ракет Taurus. Про це агентству Reuters повідомило джерело у сфері безпеки Німеччини.

Німеччина не проти передати Taurus Україні, але якщо виробник їх запрограмує не бити по території росії. Переговори між урядом та MBDA зараз зосереджені саме на такій модифікації. На думку експертів, технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus дуже просто.

За повідомленнями ЗМІ, німецькі військові мають на озброєнні близько 600 ракет Taurus, близько 150 з них готові до використання.

Україна просила про ракети Taurus з дальністю понад 500 км, які можна запускати з винищувачів. Їх в основному використовують для поразки особливо важливих цілей у тилу ворога, таких як командні бункери, склади боєприпасів і пального, аеродроми та мости. Раніше далекобійні крилаті ракети передала Україні Велика Британія (Storm Shadow) і Франція (SCALP).