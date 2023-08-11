Апеляція скасувала «мʼякий» вирок для підлітків у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті

Закарпатський апеляційний суд переглянув вирок Воловецького районного суду у справі щодо трьох підлітків, які зґвалтували 14-річну дівчину. Суд скасував вирок першої інстанції, а справу передав на новий судовий розгляд.

Про це Офіс генпрокурора повідомив 11 серпня.

В апеляції прокурори наполягали на тому, що вирок треба скасувати, адже покарання «мʼяке». Також прокурори вимагали задовільнити в повному обсязі позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди — це 450 тисяч гривень.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо трьох підлітків у справі про зґвалтування 14-річної дівчини. Хлопцям призначили по 5 років позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим строком на 2 роки. Також суд частково задовольнив позов потерпілої на суму 450 тисяч гривень і стягнув на її користь 180 тисяч гривень.

Що за справа?

14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року на Закарпатті, у вересні її бабуся звернулась до поліції. До цього причетні були один 14-річний та двоє 15-річних підлітків, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину на подвірʼя одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Відтак один з них вдарив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі. На суді всі троє визнали свою провину. Вирок хлопцям, яких звільнили від покарання, викликав обурення. Омбудсман Дмитро Лубінець узяв справу під свій контроль.