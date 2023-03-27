Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: прокуратура подасть апеляцію на рішення суду

Прокуратура готує оскарження судового вироку в справі про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті.

Про це 27 березня повідомив Офіс генерального прокурора.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок щодо трьох неповнолітніх хлопців, які зґвалтували 14 річну дівчину — по п’ять років позбавлення волі, але їх звільнили від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки.

Що за справа?

14-річну дівчину зґвалтували 24 серпня 2021 року, у вересні її бабуся звернулась до поліції. До цього причетні були двоє 15-річних та 14-річний підлітки, односельці потерпілої. Вони спочатку заманили дівчину до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім всі по черзі зґвалтували її. Усе це підлітки знімали на відео, а потім завантажили в інтернет і показали однокласникам у школі.

На суді усі троє визнали свою провину. Вирок хлопцям, яких звільнили від покарання, викликав обурення. Омбудсман Дмитро Лубінець взяв справу під свій контроль.

Також проаналізують діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного з хлопців, також працює в цій службі, тому є сумніви щодо «неупередженості» та професійності представлення інтересів дівчинки. Також ця служба дала ґвалтівникам позитивні характеристики, які вплинули на пом’якшувальний вирок.