В ООН відреагували на російський обстріл готелю в Запоріжжі. Їхні співробітники використовували його для допомоги цивільним

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун відреагувала на удар російських окупантів по готелю «Рейкарц» у Запоріжжі. Вона заявила, що його використовували співробітники ООН та інших гуманітарних організацій для допомоги запоріжцям.

«Це абсолютно неприпустимо», — написала Браун.

За її словами, вона зупинялася в готелі «Рейкарц» щоразу, коли відвідувала Запоріжжя, а її команда використовувала його як базу під час поїздок у місто. У травні минулого року готель слугував базою ООН для евакуації цивільних з «Азовсталі».

Деніз Браун додала, що невибіркові удари росіян по цивільній інфраструктурі, які призводять до поранень і смертей мирних мешканців, «досягли неймовірних обсягів» і є порушенням міжнародного гуманітарного права. Координаторка закликала росію дотримуватися своїх міжнародних зобовʼязань і «негайно припинити невибіркові удари по Україні».