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Російські війська обстріляли Запоріжжя. Є загиблий та постраждалі

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Російські війська 10 серпня знову обстріляли Запоріжжя. Загинула щонайменше одна людина.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв спочатку повідомив про двох постраждалих. Їх доставили до лікарні у стані легкої тяжкості.

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Пресслужба Запорізької ОДА

Згодом кількість постраждалих збільшилась до девʼяти. Одна людина загинула.

Пошкоджені медичний та освітній заклади.

  • Напередодні росія обстріляла житловий квартал Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетою «Іскандер», влучили по території храму святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ).