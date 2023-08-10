Повітряні сили під час нічної атаки збили сім з 10 іранських дронів

За ніч Сили оборони збили сім з 10 ударних дронів Shahed-136/131. Росіяни атакували іранськими безпілотниками з північно-східного напрямку, з району Курська.
Атака тривала з 23:00 до 04:00, повідомило Командування Повітряних сил.
Уночі росія масовано атакувала Рівненську область ударними іранськими дронами — зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв немає.
- Росія після початку повномасштабного вторгнення активно атакувала українські паливно-мастильні бази. Відтоді знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Після цього на деякий час в Україні виник дефіцит пального на АЗС.