Повітряні сили під час нічної атаки збили сім з 10 іранських дронів

За ніч Сили оборони збили сім з 10 ударних дронів Shahed-136/131. Росіяни атакували іранськими безпілотниками з північно-східного напрямку, з району Курська.

Атака тривала з 23:00 до 04:00, повідомило Командування Повітряних сил.

Уночі росія масовано атакувала Рівненську область ударними іранськими дронами — зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв немає.