Росія атакувала Рівненщину дронами — знищено нафтобазу

Уночі росія масовано атакувала Рівненську область ударними іранськими дронами — зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, на місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуації населення не буде.