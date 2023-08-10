Росія атакувала Рівненщину дронами — знищено нафтобазу

Уночі росія масовано атакувала Рівненську область ударними іранськими дронами — зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
За його словами, на місці події працюють 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуації населення не буде.
- Близько 3 години ночі у Рівненській області оголошувалася повітряна тривога, яка тривала понад годину.
- Росія після початку повномасштабного вторгнення активно атакувала українські паливно-мастильні бази. Відтоді знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Після цього на деякий час в Україні виник дефіцит пального на АЗС.