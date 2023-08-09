Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 у Бельгії. Їх передадуть Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 у Бельгії.

Про це заявив представник компанії в коментарі dpa, цитує Deutsche Welle.

За його словами, Україні поставлять приблизно 30 танків Leopard 1, проте графік поставок невідомий.

7 серпня бельгійські медіа повідомили, що невідомий покупець викупив для України танки Leopard 1, і їх вже відправили. Танки були на складі бельгійської компанії OIP Land Systems.