Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 у Бельгії. Їх передадуть Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що купив танки Leopard 1 у Бельгії.
Про це заявив представник компанії в коментарі dpa, цитує Deutsche Welle.
За його словами, Україні поставлять приблизно 30 танків Leopard 1, проте графік поставок невідомий.
7 серпня бельгійські медіа повідомили, що невідомий покупець викупив для України танки Leopard 1, і їх вже відправили. Танки були на складі бельгійської компанії OIP Land Systems.
- 21 липня Німеччина повідомила, що передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків Leopard 1.
- Представник Пентагону Вільям Лаплант розповідав журналістам у липні, що західні партнери сконцентруються не на поставках, а на ремонті відправленої Україні військової техніки, адже вони усвідомлюють, що війна може тривати місяцями й роками.