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Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків Leopard 1.

Про це свідчать дані Міністерства оборони Німеччини.

Також у новому пакеті:

  • 20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;
  • 1 035 снарядів калібру 155 мм і димові боєприпаси цього ж калібру;
  • мостова система;
  • 12 причепів;
  • 10 радарів;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • 100 тисяч аптечок.

Напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, пʼять ремонтних машин Bergepanzer 2 і 20 тисяч артилерійських боєприпасів.