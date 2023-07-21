Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків Leopard 1.

Про це свідчать дані Міністерства оборони Німеччини.

Також у новому пакеті:

20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;

1 035 снарядів калібру 155 мм і димові боєприпаси цього ж калібру;

мостова система;

12 причепів;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тисяч аптечок.

Напередодні на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, пʼять ремонтних машин Bergepanzer 2 і 20 тисяч артилерійських боєприпасів.