Велика Британія запровадила нові санкції проти людей і компаній, що підтримують росію у війні

Велика Британія запровадила нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб за межами росії, які підтримують війну рф в Україні, а також проти трьох російських компаній, які імпортують електроніку для російської армії.

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

Зокрема, у санкційному переліку є дві турецькі компанії — Turkik Union і Azu International — за їхню роль в експорті мікроелектроніки до росії. Фірми Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базуються в Дубаї, опинилися під санкціями за роль у постачанні росії дронів і компонентів для безпілотників.

Обмеження наклали на громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за участь у посередництві у постачанні зброї з КНДР до росії, а також — на громадянина Швейцарії Ансельма Оскара Шмукі. Він є головою московського офісу компанії DuLac Capital Ltd.

Крім того, британські санкції розпосюджується на людей та організації з Білорусі та Ірану. До переліку обмежень потрапили іранські фізичні та юридичні особи, залучені до дослідження, розробки та виробництва БПЛА для Корпусу вартових Ісламської революції і білоруські оборонні організації, пов’язані з виробництвом військової техніки.