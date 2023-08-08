The Moscow Times: Росія наполовину спустошила найбільший склад радянської бронетехніки

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки «Вагжаново» в Бурятії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

«Вагжаново» розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 квадратних кілометрів, що значно більше площі двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки в росії.