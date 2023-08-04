Reuters: Цього року росія спрямувала на оборону третину бюджету

У 2023 році росія збільшила цільові витрати на оборону до третини всіх державних витрат.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на російські урядові документи, з якими ознайомилися журналісти.

За перше півріччя 2023 року росія загалом витратила 14,97 трильйона рублів ($119,76 млрд), з них на оборону виділили 5,59 трильйона рублів ($44,72 млрд), або 37% від усіх витрат за цей період.

Раніше на оборону заклали 4,98 трильйона ($54 мільярди) рублів на весь рік. Тобто за перше півріччя росія витратила на війну на 600 мільярдів рублів ($4,8 млрд) більше, ніж планувала.

Незаплановані витрати підштовхнули бюджетні фінанси до дефіциту приблизно у $28 мільярдів — і цей показник зростає через падіння доходів від експорту.

Reuters підрахувало, що за пів року росія витратила на війну 19,2% від усіх запланованих видатків на 2023 рік.

Зокрема, у січні та лютому Москва витратила на армію 2 трильйони рублів ($15,9 млрд). У першому півріччі поточного року видатки бюджету на 2,44 трильйона рублів ($19,4 млрд) перевищили показники за аналогічний період 2022 року. Згідно з документом, 97,1% цієї додаткової суми спрямували на оборону.

Російський урядовий документ передбачав нову оцінку щорічних витрат на оборону у 9,7 трильйона рублів ($77,3 млрд) — це третина від загальних цільових витрат (29,05 трильйона — $231 млрд). Згідно з документом, росія вже витратила 57,4% свого річного оборонного бюджету.