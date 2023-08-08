США перекинули три тисячі військових на Близький Схід для захисту танкерів від Ірану

Понад три тисячі американських моряків і морських піхотинців прибули на Близький Схід для захисту цивільних кораблів від нападів із боку Ірану.

Про це повідомило центральне командування Військово-морських сил США.

Десантні кораблі USS Bataan (LHD 50) і USS Carter Hall (LSD 50) увійшли в Червоне море після переходу із Середземного моря через Суецький канал.

Підрозділи Bataan ARG/26th MEU доправляють у регіон додаткові авіаційні й військово-морські засоби, а також більше морських піхотинців і моряків США, забезпечуючи велику гнучкість і морські можливості 5-му флоту США.

У командуванні уточнили, що район операцій 5-го флоту охоплює приблизно 2,5 млн квадратних миль (6,47 млн км²) водного простору і включає Аравійську затоку, Оманську затоку, Червоне море, частини Індійського океану і три критичні точки в Ормузькій протоці, Суецькому каналі та протоці Баб аль-Мандеб.

Десантний корабель може нести понад два десятки вертольотів і літаків, зокрема конвертоплани MV-22 Osprey та штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних катерів.