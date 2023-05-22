Ізраїль звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів у терористичних цілях

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів як «плавучих баз терористів».

Про це пише Reuters.

За словами Галланта, Іран таємно завантажує на цивільні кораблі винищувачі та зброю. Він також показав фотографії шести таких кораблів.

Він додав, що одне з таких суден нещодавно помітили на шляху до Аденської затоки.

«Це прямо випливає з морського тероризму, який Іран навʼязує в Перській затоці та Аравійському морі. Він працює над розширенням своєї діяльності також на Індійський океан, а пізніше — на Червоне та Середземне моря», — сказав Йоав Галлант.