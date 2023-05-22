Ізраїль звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів у терористичних цілях

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів як «плавучих баз терористів».
Про це пише Reuters.
За словами Галланта, Іран таємно завантажує на цивільні кораблі винищувачі та зброю. Він також показав фотографії шести таких кораблів.
Він додав, що одне з таких суден нещодавно помітили на шляху до Аденської затоки.
«Це прямо випливає з морського тероризму, який Іран навʼязує в Перській затоці та Аравійському морі. Він працює над розширенням своєї діяльності також на Індійський океан, а пізніше — на Червоне та Середземне моря», — сказав Йоав Галлант.
- 29 квітня США конфіскували іранську нафту через недотримання Іраном санкцій. У відповідь Іран захопив у Перській затоці танкер з нафтою під прапором Маршаллових Островів. Американські чиновники в коментарі Financial Times заявили, що, на їхню думку, захоплення судна Advantage Sweet було помстою після того, як США заарештували вантаж іранської нафти за рішенням суду і перенаправили його до США.
- 3 травня Іран захопив ще один нафтовий танкер у Перській затоці біля узбережжя Оману. Це був танкер Niovi, якій ішов під панамським прапором.