Іран захопив уже другий нафтовий танкер за тиждень

Іран захопив другий за тиждень нафтовий танкер у Перській затоці біля узбережжя Оману. Цього разу йдеться про танкер Niovi, якій ішов під панамським прапором.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ВМС США.

Танкер прямував з Дубаю до порту Фуджейра в ОАЕ. Його захопили під час проходження через вузьку Ормузьку протоку, це скоїли ВМС «Корпусу вартових ісламської революції Ірану» (IRGCN).

Востаннє Niovi повідомляв про своє місцезнаходження о 02:31 за Гринвічем у середу біля узбережжя Оману в Ормузькій протоці, вказавши пунктом призначення Фуджейру, про що свідчать дані системи відстеження кораблів Refinitiv.

За даними аналітичної компанії Vortexa, через вузьку Ормузьку протоку між Іраном і Оманом проходить близько пʼятої частини світової нафти та нафтопродуктів.

Niovi — це дуже великий нафтовий танкер (VeryLargeCrudeCarrier, VLCC), здатний перевозити понад 2 мільйони барелів. Судно експлуатувала грецька судноплавна компанія Smart Tankers, після захоплення танкера вона досі не змогла встановити контакт з екіпажем.