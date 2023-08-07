Російська авіація вдарила про селу на Харківщині. Загинули двоє людей, є поранені

Російська авіація близько 19:45 скинула чотири керовані авіабомби на село Кругляківка, що в Куп’янському районі Харківщини. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних травмовані, повідомили в МВС.

Коли на місце приїхали правоохоронці та рятувальники, росіяни повторно обстріляли постраждалий район, але вже касетними боєприпасами. Поранені слідчій і двоє рятувальників.

На місці горять приватні будинки.

До оголошення даних щодо жертв голова Офісу президента опублікував фотографії з місця обстрілу.