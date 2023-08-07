Жертв у Покровську вже понад 20, серед загиблих заступник начальника управління ДСНС

Станом на 21:20 7 серпня кількість жертв російської ракетної атаки в Покровську збільшилася до пʼяти, повідомили в МВС України.

За даними відомства, загинули четверо цивільних, ще троє дістали поранення. Також загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще четверо рятувальників і вісім поліцейських поранені.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За оновленими даними на 22:00 у Покровську кількість поранених зросла до 31. З них — 19 поліцейських, п’ять рятувальників і дитина. Кількість загиблих не зросла — їх п’ятеро.

Згодом Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав ім’я загиблого в Покровську заступника начальника обласного управління ДСНС — це полковник Андрій Омельченко. Він додав, що по центру міста вдарили двома ракетами з комплексу «Іскандер».

Голова Донецької ОВА повідомив, що серед поранених — 11-річна дитина, працівник місцевої адміністрації та військовий. Загалом, за його словами, поранених 14, а не 31, як казали у МВС. Постраждалих поліцейських вісім, а не 19. Це дані Павла Кириленка на 22:00. Скоріше за все, число 31 — це з урахуванням травмованих.