У Покровську на Донеччині росіяни влучили ракетами в житловий будинок. Є жертви

Російські війська двічі вдарили ракетами по місту Покровськ Донецької області й влучили в житловий будинок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Є жертви. На місці працюють рятувальники.

Перші дані щодо жертв у Покровську різняться. Голова Офісу президента пише про двох загиблих — жінку й чоловіка. Також він повідомляє про чотирьох поранених.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко пише про одного загиблого і сімох поранених. Він додав, що росіяни били по центру міста. Дві ракети пошкодили дев’яти- і п’ятиповерхівку, приватні будинки, готель, заклади харчування, магазини та адмінбудівлі.