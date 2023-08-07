Водіям в Україні дозволили обирати і бронювати номери для авто

В Україні запрацювала нова послуга для водіїв, яка дозволяє обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Їх можна замовляти за типом транспортного засобу.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
На один транспортний засіб можливо замовити і отримати один номерний знак. Це можна зробити через електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login
Бронювання діє протягом 10 календарних днів, відтак замовлення скасовується автоматично.
- Верховна Рада дозволила майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину для іспиту на отримання водійського посвідчення. Практику, як і раніше, треба проходити в автошколі.
- У «Дії» можна замінити водійські права. Там треба подати заяву на заміну посвідчення водія, а потім або забрати його в сервісному центрі МВС, або користуватися лише цифровим документом.