Верховна Рада дозволила самостійно вивчати теорію для водійського іспиту

Верховна Рада дозволила майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину для іспиту на отримання водійського посвідчення. Практику, як і раніше, треба проходити в автошколі.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

За законопроєкт № 7354 проголосував 271 нардеп. Також у цьому документі встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв.

Відтепер порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів (8 500—13 600 гривень).

За порушення порядку державної акредитації автошкіл і приймання іспитів передбачено штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8 500—17 000 гривень), для представників МВС — від 1 000 до 3 000 мінімумів (17 000—51 000 гривень).