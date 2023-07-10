В Україні запрацювали автошколи для людей з інвалідністю. Адреси

В України запрацювали пʼять автошкіл для людей з інвалідністю. Там можна вивчити теорію, пройти практику, скласти іспити й отримати водійське посвідчення.

Їхні адреси опублікували на офіційному порталі Києва:

Національна академія внутрішніх справ, Київська область, с. Віта-Поштова (Навчально-науковий інститут № 1). Тел: 067-503-56-18; 096-508-15-68.

(Навчально-науковий інститут № 1). Тел: 067-503-56-18; 096-508-15-68. Харківський національний університет внутрішніх справ, Хмельницька область, м. Камʼянець-Подільський , вул. Лесі Українки, 14А. Тел.: 067-968-08-28; 063-969-04-33.

, вул. Лесі Українки, 14А. Тел.: 067-968-08-28; 063-969-04-33. Донецький державний університет внутрішніх справ, Кіровоградська область, м. Кропивницький , вул. Велика Перспективна, 1. Тел.: 096-082-49-21; 097-517-88-82; 066-857-00-47.

, вул. Велика Перспективна, 1. Тел.: 096-082-49-21; 097-517-88-82; 066-857-00-47. Львівський державний університет внутрішніх справ, Львівська область, м. Львів , вул. М. Кривоноса, 1. Тел.: 032-261-57-01; 067-407-42-88; 067-924-04-24.

, вул. М. Кривоноса, 1. Тел.: 032-261-57-01; 067-407-42-88; 067-924-04-24. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26. Тел.: 067-636-97-40.

Щоб потрапити в автошколи для людей з інвалідністю, потрібно пройти чотири етапи: пройти медичну і соціальну комісії, а також медогляд, обрати автошколу й подати необхідні документи.