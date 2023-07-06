У пʼяти містах України відкрились автошколи для людей з інвалідністю

У Києві, Камʼянці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі адаптували пʼять автошкіл для навчання людей з інвалідністю.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

В автошколах люди з інвалідністю можуть здобути водійське посвідчення категорії В після навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням.

Зараз там проходять теоретичні та практичні курси 22 учні, один з яких уже отримав права водія. Навчання проходить у змішаних інклюзивних групах або індивідуально, є можливості дистанційного теоретичного навчання, індивідуального навчання за зручним графіком.

Автошколи надають сертифіковані автомобілі з ручним керуванням, підтримку й консультації інструкторів, які пройшли додаткові курси.

Проєкт «Автошколи для людей з інвалідністю» реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без барʼєрів».