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Росія збільшила кількість обстрілів на сході — за тиждень окупанти випустили майже пів мільйона боєприпасів

Автор:
Софія Телішевська
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Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на сході України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

За її словами, тільки минулого тижня на сході ворог випустив «майже пів мільйона боєприпасів».

«У такому суцільному артилерійському вогні наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку», — зазначила заступниця міністра.

  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що просування військових на Бахмутському напрямку наразі відбувається трохи швидше, ніж на півдні.
  • 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході та півдні.
  • 31 липня у Міноборони повідомили, що Сили оборони від початку контрнаступу звільнили 241,7 км² території України.